兩度覆核成績終摘7科5**　鄉議局元朗區中學首位狀元冀做律師

正所謂「十年寒窗無人問，一舉成名天下知。」新界鄉議局元朗區中學的俞東晴同學今年7月香港中學文憑試放榜時，考獲5科5**成績，地理和經濟科亦考獲5*成績。俞同學地理科成績，早前已獲升級至5**成績，再次覆核，經濟科最終亦提升為5**，累計共7科5**，成為該校自今年文憑試開考以來首位誕生的狀元。校方表示，特別感謝考評局公平公正處理覆核申請，確認俞同學的超卓表現。

校方表示，俞同學自小希望成為一名律師，不僅在課外時間到高等法院旁聽審訊，更曾在大律師事務所實習，親身了解法律機構的實際運作與律師、大律師及法官的工作細節，努力裝備自己，向理想邁進。校方續指，俞同學憑優異成績，成功入讀「香港大學-倫敦大學學院(UCL)聯合雙學位(法學士)課程」，現已遠赴英國追尋律師夢想。

校方又表示，俞同學不只公開試成績優異，此前已於各大傑出學生選舉屢獲殊榮。她曾獲香港特別行政區傑出學生選舉「十大傑出學生」 、青苗基金主辦的香港傑出學生選舉2020至21年首40名「香港傑出學生」、學友社傑出中學生領袖選舉2020至2021年「 十名傑出中學生領袖」等榮譽。