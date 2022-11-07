VTC課程周四起接受報名　最快明年3月發放取錄條件

文憑試考生除了升學外，亦可報讀多元化的職專文憑等課程，在感興趣的範疇一展所長。職業訓練局(VTC)今日(7日)表示，將於2023至24學年開辦約140項適合中六學生報讀的課程，提供約1.3萬個學額，由本周四(10日)起至明年2月28日接受報名。為了讓中六學生專心應考、更好規劃出路，報名學生最快可在明年3月底提早獲取有條件取錄通知。另VTC院校成員IVE、HKDI、ICI及THEi 高科院，亦將於本月11、12、18及19日舉辦資訊日。

新學年開辦的課程包括全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，其中近100項高級文憑課程，由香港專業教育學院(IVE)、香港知專設計學院(HKDI)、國際廚藝學院(ICI)等開辦，課程着重職場體驗，讓學生將所學付諸實踐，同時提升競爭力。VTC亦提供逾30項獲政府認可及資助的文憑課程，有助符合投考相關公務員職位。學士學位方面，香港高等教育科技學院(THEi 高科院)開辦多項學士課程，涵蓋時裝設計、產品設計、土木工程等，獲取錄的本地考生更可獲每年44,950港元或78,280港元學費資助，學生可於下月7日或之前透過JUPAS報名。

VTC今亦安排舊生分享就讀心得，IVE電機工程高級文憑畢業生李啟耀表示，在教師協助下短期內掌握電路理論等知識，畢業後以兼讀形式銜接澳洲皇家墨爾本理工大學相關工程學士課程，終以一級榮譽畢業，現時在大型電機工程公司任職工程師，同時在香港大學修讀電機電子工程工學碩士，希望為本港電網智能化發展出一分力。另一位IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生陳旻謙，目前正在香港理工大學計算機科學就讀3年級，他指在IVE學習令他掌握相關學科知識、擁有實習經驗且可發揮所長，在畢業研習專題與同學組成團隊，合作設計「一站式串流移動平台」，以手勢控制開始或終結直播、虛擬實境購物體驗等功能，獲得多個創科比賽獎項。

VTC高級助理執行幹事郭展幹表示，近年中六學生人口下降，考生人數亦有減少，但VTC整體收生情況符合預期，強調新安排是希望貼合學生所需。另預計新安排下報名情況維持穩定，和去年相若。