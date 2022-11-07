環保署生物炭設施明年投產　料每年可處理6000公噸廢木

港府明年起試製生物炭，善用園林廢物。環境及生態局今日(7日)向立法會研究減廢政策的委員會提交文件，顯示環保署正於屯門環保園興建生物炭試驗設施，試驗將園林廢物轉化成生物炭，試驗設施預計於2023年運作，估計每年可處理約6,000公噸的本地木質廢料及生產約1,200公噸生物炭。環境局指，生物炭可以作土壤改良劑、過濾污染物的濾料、堆肥促進劑及建築物料的添加物等用途，還可以封存當中的碳分子，有助減碳以實現當局於2050年前力爭碳中和的願景。

另外，新一份施政報告提到，除了正興建的石鼓洲旁、即將興建的屯門曾咀垃圾焚化爐外，港府會研究在「北部都會區」興建第3座垃圾焚燒發電設施(I．PARK3)。環境局表示，「北部都會區」未來20年城市建設和人口增長最活躍，需要未雨綢繆，規劃興建I．PARK3，處理北都垃圾，減少跨區運送廢物產生的影響，正與發展局或規劃署物色合適興建I．PARK3 的可能選址。

環境局又提到，明年年初向立法會提交條例草案，擴大受管制電器的涵蓋範圍至更大容量的電冰箱、洗衣機，並包括獨立式乾衣機、抽濕機，預計2024年第4季開始實施。而廢電器電子產品處理及回收設施(WEEE．PARK)於2018年投產至今年8月，已處理9萬公噸受管制廢電器電子產品。