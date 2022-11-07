台灣大專展開香港招生活動　「個人申請」本月起接受報名

莘莘學子除升讀本港大學外，赴台升學亦是另一種選擇。負責籌辦招生活動的台灣海外聯合招生委員會今日(7日)表示，明年9月入學學士班及研究所的「個人申請」已於本月1日起至下月15日接受報名，將於明年3月底前公布錄取結果。

台灣海外聯招會指出，「個人申請」着重學生的在學表現，如學期成績、社團參與、音樂、體育等特殊的學習潛能，建議同學在學期間探索自身興趣，廣泛涉獵課外活動或參與各項競賽等，提升自身的競爭力。「個人申請」自2012年推動以來，深受香港學生歡迎，本年度選擇以「個人申請」報名赴台升讀學士的人數，佔整體學士報名人數78.4%，獲學校錄取比例高達74.8%，研究所「個人申請」獲學校錄取比例更高達81.8%。

另外，聯招會也將於本月18日至22日舉辦「2023台灣高等教育 GatherTown 線上博覽會」，將有85間台灣的大專院校參展，各校代表將於下周五(18日)及下周六(19日)在網上介紹學校教學資源、學系特色等。另外，今次活動獲中華航空贊助免費抽獎機票，凡在「Gather Town」活動展出期間，上傳展場中與各大學攤位、學校師長、升學講座室等螢幕截圖或照片，或有機會抽中香港飛往台灣的單程機票。