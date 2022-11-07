無業男裸照逼15歲女網友當性奴案　法官須接受隔離押後判刑　

無業男於3年前結識15歲女網友，發展成情侶不足1個月後極分手。男方卻以女方裸照，要挾做他性奴至女方28歲，又迫她放學後幫他口交和舐腳，並勒索逾萬港元，另加每月4次性活動條款。涉案男子承認2項勒索及非禮等共5罪，原定今（7日）判刑。惟區域法院暫委法官勞潔儀因被定為新冠肺炎密切接觸者，而須接受隔離，案件押後至今年12月1日再判刑。

現年23歲的被告陸浩文，報稱無業。案情指2019年6月，被告透過網上遊戲平台認識當時15歲X，2人發展成情侶。X曾傳她的2張裸照給被告。同月，被告因覺得X煩厭，遂與她分手。同年10月，被告要求X再傳裸照給他，並要X做被告的性奴至她28歲為止及到他家過夜，並威脅X若不順從，會將她的裸照放上網。因感害怕，X傳了共10張裸照予被告，另同意在10月22日及24日到被告住所。

10月22日下午，被告帶X到他位於慈雲山的住所，脫去X的校裙和胸圍，再揉搓她胸部。被告要求X口交，並以公開裸照要挾，X就範。之後被告脫掉X的內褲，試圖與X性交但遭拒絕，被告轉而要X幫他舐腳，X遂舐被告的腳趾和腳板，事件共歷時約2小時。同年11月，被告因不滿X冷落他，再次威脅公開裸照，X要求被告刪除裸照，被告提出2個選擇，一是支付1.3萬港元；二是支付9,000港元，但須與他性交至X找到男朋友為止。X選擇了前者，惟被告仍要X每月與他進行性活動4次，X希望減少至2次，被告即把「叫價」提高到1.5萬港元。X於同年11月22日將事件告知社工，被告於2020年1月被捕。

案件編號：DCCC 850/2021