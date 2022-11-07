涉教室對14歲女童捽手摸臉及臀部　結他導師被控非禮等5罪

一名結他導師涉嫌在10日內，先後在位於觀塘及黃大仙的教室授課期間，5度觸碰同一名14歲女學生，因而被控3項普通襲擊、1項非禮及1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。被告早前否認全部控罪，今天(7日)在九龍城裁判法院受審。控方今日舉證完畢，裁判官崔美霞於考慮控方證據及證供後，裁定全部控罪表證成立。案件明天(8日)續審，辯方將展開其案情及作結案陳詞，被告以原有條件保釋。

39歲被告陳華龍，報稱任職結他導師。他被控於2021年8月4日，在觀塘觀塘道396號毅力工業中心2樓一單位襲擊女童X；另於同年8月13日，在同一地點非禮X，及向X 作出猥褻行為。他另被控於同月5日及11日，2次在黃大仙宏景花園商場地下一舖位襲擊X。被告在去年10月21日被捕，及後獲警方批准擔保外出。控方今日先讀出雙方承認事實，全部控罪案發時X均為14歲女童，被告則是X的結他導師，而X一共上了6次結他課。被告在警誡下承認「阿sir，既然畀你查到，我承認全部都係我非禮嘅」。

其後控方傳召X出庭作供，並於庭上播放X的錄影會面片段。X於會面片段中指出她第1次上結他堂時，被告請她喝飲品及除她口罩，又對她笑，又不斷讚她「你靚呀」。第2次上堂時，X感覺到被告不斷注視其腿部，又與她討論其身材，X稱被告曾說「你練吓臀部，啲人先會鍾意你」此言論令X感到奇怪。X表示第3次上堂是到被告位於觀塘的工作室，被告在X母離開工作室後，便摸X的臉部和手，被告又用雙手「捽」X左手背，X指彈結他會令手指痛，被告又藉此捽X手指，令X覺得被告行為「over咗」。X稱於第4次上堂時，被告用右手摸其臉部及手，又用右手捽X左手。第5次上堂時，X指被告摸其臉部及手。X續指於第6次上堂時，被告又讚她「靚」，及後被告在梳化上做提臀運動，並用手摸X臀部一下，再捉住X手摸向自己的臀部。此舉令X感到驚慌，X表示當時不知所措，稱「我會諗大人世界咁樣係咪正常，係我唔夠開放？」，其後X繼續上堂，直至放學見到X父亦沒有投訴。及後X與朋友、父母及社工投訴上述事件後，終報警處理。X另稱被告於WhatsApp發送不少帶有性含義的貼圖，又問X「接受到師生戀嗎？」等與教學無關的問題。今天辯方大律師沒有對X作出盤問。

案件編號：KCCC 1788/2022