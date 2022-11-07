團體斥政府推簡約公屋玩數字遊戲　縮短輪候時間似「造數」

政府上月發表新一份《施政報告》，坊間批評政府針對房屋政策乏善可陳。關注基層住屋聯席、全港關注制房平台，以及荃灣舊區租客行動今日（7日）舉行聯合行動到政府總部請願，指政府提出的公屋提前上樓計劃、簡約公屋等，為「玩數字遊戲」，關注簡約公屋的選址和細節，促政府盡早交代。組織又批評房屋局局長何永賢身處「平行時空」，不肯接見基層團體。

組織質疑政府在縮短輪候數字上「湊數」，「似造數多過做實事」，指政府將社會房屋形式改名成「簡約公屋」，當一般公屋派發來縮減輪候數字，是以 「舊酒新瓶，」方式玩弄數宇遊戲。組織亦關注簡約公屋的選址，要求當局避免選在過分偏遠地區，建議將選址分散不同地區，並考慮社區配套是否足以滿足居民需要，促政府盡早交代詳情。

對於政府亦提出建屋目標和公屋提前上樓計劃，組織擔心安排會令建屋「頭重尾輕」問題惡化，以及出現「先入伙，配套後置」為居民帶來不便。組織成員陳偉雄批評何永賢身處「平行時空」，上任後對多個基層團體的約見視而不見，斥其有時間觀看「7人欖球賽」卻以公務繁忙拒見團體。