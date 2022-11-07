今增5198確診　輸入佔564宗再創新高　多5名患者離世

新冠肺炎疫情持續，本港單日確診個案反覆。衞生防護中心公布，本港今日(7日)新增5,198宗確診，包括4,634本地個案，以及564宗輸入個案，單日輸入病例再創本港爆疫以來新高。另醫管局呈報再多5名患者離世，第5波疫情至今共錄得10,262宗死亡個案。

輸入個案方面，362宗涉及機場檢測樣本、121宗涉及抵港第1至3日樣本，餘下81宗涉及第4至7日的樣本。另截至昨日(6日)，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。

院舍及學校方面，今日多7間安老院舍、2間殘疾人士院舍共錄得12宗新病例，安老院方面有10名院友確診，共28名院友被列為密切接觸者；殘疾院舍則有2名院友及2名員工確診，有10名院友需要檢疫。另多1,184宗學校呈報個案，來自627間學校，包括96間幼稚園/幼兒中心、278間小學、248間中學及5間特殊學校，其中有1間幼稚園/幼兒中心、1間小學合共有2班別疑現傳播，需要停課7天。