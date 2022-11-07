「團進團出」月內實施　黃碼團友可入主題公園博物館

國際體育盛事之一的「香港國際七人欖球賽」已完結，惟有外國觀眾批評香港嚴厲防疫要求，成各界關注焦點之一。疫情復常「歎慢板」的港府，今日(7日)終於公布將在本月推出「團進團出」措施，只要由持牌旅行代理商接待的入境旅行團旅客，在預先登記行程的情況下，持「黃碼」的旅客可進入主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點；以及符合特別防疫要求的指定餐飲處所，在分隔區域用膳。

旅遊業議會主席徐王美倫今日於記者會表示，旅行團必須有導遊，照顧客人及提醒本港的防疫措施，旅行團亦需預先登記所到景點及食肆，行程中不能更改，方便旅議會巡查，而可到的景點包括兩間主題樂園、M+博物館、香港故宮文化博物館、青馬大橋、寺廟，例如黃大仙祠、觀音廟、天壇大佛等，團客所到食肆則需於包房，屏風「到頂」完全間隔，與本地客人完全分開。她又指，外地的旅遊夥伴高興本港鬆綁，現時仍需3個星期推銷旅行團，但預期不會有過千旅客來港。至於航空公司機位問題，希望盡早爭取落實聖誕檔期。旅遊界議員姚柏良歡迎港府接納「團進團出」建議，認為措施有助旅行社趕及聖誕節的旺季，為入境團帶來突破。

另外，當局正研究減少旅客的核酸檢測次數。文化體育及旅遊局表示，平衡疫情風險和經濟發展需要下，及考慮到由旅行代理商接待並由持牌導遊陪同入境旅行團，可協助旅客遵守防疫措施下進行旅遊活動，故推出相關措施，可協助入境旅遊市場逐步有序恢復，為旅遊業界提供更有利的營運空間。徐王美倫表示，來港的旅行團多為「三日兩夜」、「四日三夜」，期望當局豁免「四日三夜」的第二次檢測要求，要「三日兩夜」原本亦只需做一次檢測，不受影響。

當局提醒，入境旅行團要獲得以上針對性安排，有關的持牌旅行代理商須事先向旅議會登記相關入境旅行團的行程，亦須承諾嚴格遵守適用的防疫措施，例如要求入境旅行團旅客使用「安心出行」及符合疫苗通行證的要求、工作人員在接待旅客期間必須全程佩戴口罩等。