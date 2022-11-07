法庭准黎智英聘Tim Owen代表抗辯　律政司提上訴　周三裁決

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。其中黎及3間公司不認罪，案件將於12月1日在高等法院開審。高院上月頒發許可，讓黎聘用英國御用大律師Tim Owen來港代表他就本案抗辯。律政司早前不服決定，於上月底入稟提出上訴。據悉，上訴庭於周三（9日）將會頒判詞作裁決。

案中共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該兩人的案件暫定於明年1月12日提訊；餘下的分別是黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峰）和楊清奇（筆名李平）。其中張劍虹等6名高層早前已表明會認罪，法庭會在11月22日聽取他們答辯。黎及3間公司不認罪，案件12月1日開審，預計審期30日，該案會由3位國安法指定法官審理。

現年74歲的被告黎智英與6名高層，及3間公司，同被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。黎智英另單獨被控兩項涉及勾結外國的罪行，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

案件編號：CACV 425/2022