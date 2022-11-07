航班少機票貴增經營成本　林健鋒指0+0作用都不大

疫下重創本港經濟。立法會工商及創新科技事務委員會今日（7日）召開會議，有議員指疫情令經營成本上漲，認為現時即使實施「0+0」作用都不大，又稱香港將亞洲國際會展中心地位拱手相讓他地，要求政府考慮將金融峰會時提供予金融業高層的便利措施，拓展至會展業界。政府回應指安排難以一概而論，不能針對展覽活動推出既定措施。

身兼行政會議成員的議員林健鋒指出，自從「0+3」後多了商務客來港，香港成功舉行多項盛事，惟質疑政府是否清楚實際情況，稱很多人要求「0+0 」但他認為幫助不大。因為香港機位不足和價格高企，很多人都無辦法買機票來港，經營成本愈來愈高，要求當局與航空公司商討，增加飛機班次和減低機票價錢。商務及經濟發展局局長丘應樺回覆指，運輸及物流局一直有和航空公司溝通， 稱自己和航空公司初步接觸後，了解現時他們現時在人員配置上有困難，所以未必能即時加航班。

另一議員洪雯亦指出，過去多年有6個大型國際會展搬離香港至新加坡杜拜等地，批評香港將亞洲國際會展中心地位拱手相讓他地，認為香港會展業若要復常現在要開始，關注政府會否考慮將國際金融峰會期間提供予海外金融高層的便利措施，拓展至會展業界。丘回應指有關檢疫安排政府會視乎不同情況推出措施，不過難以一概而論有推出既定措施予展覽活動，政府會根據情況作安排。

另外，議員廖長江問及政府在疫情下有如何協助港人融入內地發展。政制及內地事務局局長曾國衞回覆指政府會和內地作緊密溝通，不過目前仍未局備條件可以完全放寬，惟強調當局正與內地緊密商量在不增添彼此防疫風險下增加配額。