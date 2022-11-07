多51廈納強檢　屯門湖康警察宿舍上榜

再增51個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該51個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會在樂富嘉強苑重開臨時流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.東涌東環1A及1B座

2.觀塘安達邨善達樓

3.大埔寶雅苑家和閣

4.東涌映灣園悅濤軒12座

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田康林苑山林閣

2.大圍新翠邨新偉樓低座

3.藍田滙景花園10座

4.掃管笏愛琴海岸2座

5.長沙灣泓景臺2座

6.牛池灣嘉峰臺5座

7.青衣青泰苑恆泰閣

8.馬鞍山嘉華星濤灣2座

9.橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

10.柴灣富景花園10座

11.鰂魚涌太古城綠楊閣

12.沙田穗禾苑豐年閣

13.天水圍天盛苑盛旭閣

14.屯門富泰邨賢泰樓

15.牛池灣峻弦6座

16.紅磡海逸豪園23座

17.大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座

18.屯門新屯門中心7座

19.馬鞍山富寶花園11座

20.將軍澳蔚藍灣畔5座

21.屯門嘉悅半島1座

22.元朗新時代廣場5座

23.屯門鳴琴路3號翠鳴臺

24.藍田康田苑和康閣

25.葵涌祖堯邨啟謙樓

26.鴨脷洲海怡半島怡樂閣

27.沙田沙角邨雲雀樓A座

28.荃灣荃景圍200號千里台

29.堅尼地城均益街10號安發大廈

30.馬鞍山迎海．駿岸8座

31.屯門屯門湖康警察宿舍1座

32.鰂魚涌康山花園8座

33.大埔嵐山7座

34.荃灣寶石大廈1座

35.荃灣名逸居1座

36.旺角富榮花園10座

37.牛頭角振華道22號振華苑

38.深水埗麗安邨麗廉樓

39.掃管笏愛琴海岸5座

40.屯門海翠花園6座

41.觀塘鯉安苑鯉康閣

42.北角富澤花園富邦閣

43.茶果嶺麗港城3座

44.九龍灣麗晶花園14座

45.藍田滙景花園15座

46.荃灣海濱花園海蕙閣

47.荃灣海濱花園海翠閣