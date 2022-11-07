食環推試驗計劃　9後巷放大型垃圾桶　規範食物業妥善處置廢物

食環署表示，今日(7日)起在多個地區推行試驗計劃，在9條與食物業處所相連的後巷，提供已標示商號的240公升垃圾桶，容許相關持牌食物業處所在符合特定條件下擺放以上垃圾桶，短暫存放垃圾以待處所委聘的清潔人員收集。計劃可規處所處理及儲存垃圾的方式，改善後巷的環境衞生情況及防治鼠患。署方會檢視計劃的成效，再考慮推展至其他地區的後巷。

署方發言人指出，食肆等食物業處所所產生的行業廢物一般包含大量食物碎屑，處理不善會容易發出臭味，引來老鼠，除影響公共衞生，對附近居民及公眾也構成妨擾，甚至構成食物安全和環境衞生問題。因此，署方強調食物業有責任妥善處理行業廢物，食環署亦會對違規情況採取執法行動。而實際操作上，不少食肆都需要將廢物短暫存放於戶外以便清潔人員收集，尤其是在營業時間過後。故食環署協助食物業履行其責任，推出上述試驗計劃。

試驗計劃涉及的後巷位置分別為灣仔區的謝斐道130-168號後巷；中西區的中環九如坊2-18號後巷；油尖區的尖沙咀厚福街9-13號後巷；旺角區的花園街3-5號鴻威大廈後巷；觀塘區的定富街2-24號一帶後巷；九龍城區的土瓜灣譚公道28-50號後巷；沙田區的大圍積福街介乎積壽里及大圍道之間後巷；荃灣區的兆和街介乎川龍街及眾安街之間後巷；以及元朗區的元朗大陂頭徑(由富興大廈至華昌樓)後巷。