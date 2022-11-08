教育局上調內地升學資助額　加幅5%至16%

為向在內地升學的香港學生提供更適切支援，教育局公布上調「內地大學升學資助計劃」下「經入息審查資助」及「免入息審查資助」的資助金額。例如新增旅費津貼等，增幅由5%至16%不等。新資助水平會由2022/23學年起實施。

資助計劃將惠及在191所指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生，包括於2022/23學年參與內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的129所院校。資助計劃下的經調整的「經入息審查資助」及「免入息審查資助」會按院校所在地區與香港的距離分為3個類別發放給合資格的學生。院校所在地與本港距離少於450公里為類別1，資助額介乎5,900至17,700港元；院校所在地與本港距離介乎450至1,000公里為類別2，資助額介乎6,200至18,400港元；院校所在地與本港距離逾1,000公里則為類別3，資助額介乎6,500至19,400港元。

2022/23學年資助計劃的申請期已於早前結束，教育局現正處理有關申請，並預計會於2023年首季或之前通知個別申請人其申請結果，以及於2023年3月前陸續向受惠學生發放資助。資助計劃旨在向前往內地修讀學士學位課程的香港學生提供適切的支援，以及確保學生不會因經濟困難而無法獲得專上教育的機會。資助計劃包括「經入息審查資助」及「免入息審查資助」兩部分。資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期，資助款項會按年發放。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。