醫生解心臟病迷思　通波仔術後適量運動可防復發

心臟病是為人所知的「第3號殺手」，有不少人認為患有心臟病及曾做過「通波仔」手術的病人是不宜做運動。但事實剛剛相反，香港心臟專科學院前院長蔣忠想表示，透過心臟復康計劃安排做適量運動既可改善心臟功能，亦可幫助病人控制血糖、血脂、以及減低復發的風險和死亡率。有研究指，心臟復康計劃有助降低心臟病死亡率約20%至25%，亦減低復發率約30%至40%。

所謂心臟復康計劃是指經由有系統的復健計劃，包括規律的運動訓練、醫學教育及病患諮詢等方式進行復健，使病人的生理和心理各方面均能回復病發前的正常水平。蔣指，年輕的心臟病病人主要以重返職場為復康目標，年長病人則以回復正常休閒生活為目標，兩者的復康方向有所不同。心臟復康計劃主要分為4個階段，第一階段至第3階段一般歷時半年至8個月不等。首階段為住院期，約1周；第二階段為初出院期，為期約8至12周不等，期間需要定期回醫院覆診；第3階段為社區復康期，將病人轉介至社區復康組織，例如社區復康網絡，為期約12周或以上；第4階段則為持續健康管理期，病人可回歸至正常生活，並鼓勵他們自發地尋找同路人，保持良好的生活習慣和健康管理，例如加入「關心您的心」這類的心臟病友互助組織。

蔣強調，醫學教育比起運動訓練的復康作用更大，因為教育可有助糾正病人的生活習慣，以及為病人建立長遠的健康管理方針，更甚是適應於任何類型的病人。他續指，有些行動不便或曾中風的高危病人，不適合接受運動的復康訓練，只能靠教育的作用來幫助他們。他建議病人切忌在手術後做劇烈運動，首階段會做一些例如散步的輕量運動，到第二階段會醫生為病人做評估，計算病人的運動量，再訂立運動訓練的計劃，主要是做一些帶氧運動，例如跑步和踩單車，一般會以70%的運動量為復康目標。第3階段起，病人可因應身體的復康程度，增加運動量及按照喜好做不同的運動。