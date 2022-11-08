北上健康驛站削額至1000個　年尾返鄉難上難

臨近歲尾，不少港人都希望預約健康驛站，完成檢疫後一家團圓。但有市民發現，廣東省近日疑再度削減健康驛站名額至每日僅1000個，較原本的1500個大削三分之一。有港人坦言，現在要成功「搖號」(即抽籤)、獲分配深圳驛站名額的難度大增，擔心年底前都無法「中獎」。政府回應查詢時沒談及健康驛站名額，只稱港深兩地政府正就「逆向隔離（或稱前置檢疫）」的建議磋商具體要求，以確保方案得以周全制訂。有關磋商仍在進行中。

有市民向東網指出，近日多次登入健康驛站網頁，準備「搖號」預約健康驛站，但連日均落空，即使每天早上8時守候電腦前搶驛站仍不果，近日她再登入驛站網頁，竟發現平台展示可供揀選到深圳隔離的總名額有變，本月9日前，上述可供預約的名額還有1500個，一天後(即本月10日)，已降為1000個，她質疑內地似又一次調降名額。

該名市民坦言，現時每朝早搶訂驛站的市民很多，早前每天名額有1500個時，以她登入時的統計，已最少需2至3人爭一個驛站隔離位，而名額減至1000個後，最少已是5至6人搶一個驛站名額，僧多粥少更趨嚴重。有市民亦連日預約不果，直言先是失望，現已開始絕望。

翻查口岸出入境人次統計，發現近日經深圳灣北上的香港居民人次，多日維持1000左右，10月尾時，有關人次亦只有1000至1300人次左右。有網民質疑，內地調減健康驛站名額，或與廣東省兩大城市廣州與深圳近期疫情失控有關，因為今年8月時，深圳市亦因疫情升溫削減健康驛站的名額。