東方日報A1：團進團出月內實施　黃碼旅客准入食肆

「0+3」檢疫安排實施逾一個月，本港旅遊業未見復甦，剛落幕的「香港國際七人欖球賽」更有海外觀眾一度因持「黃碼」而被拒諸門外，貽笑國際。港府昨始「擠牙膏」式救市，公布推出「團進團出」安排，本月內開始容許入境旅行團持「黃碼」旅客到訪指定旅遊景點及食肆，但旅行團需要預先登記行程。當局稱冀新政策可協助本港有序恢復入境旅遊市場，但對比各國早已撤銷入境檢疫，在復常路上遙遙領先，本港卻多番錯失時機，解禁太遲。

港府表示，於團進團出安排下，團客在旅行團預先登記行程的情況下，即使持黃碼期間，亦可進入指定旅遊景點，包括主題公園、博物館以及寺廟；以及到符合「特別防疫要求」的指定餐飲處所，在分隔區域內用膳。旅遊業議會主席徐王美倫於記者會表示，初步的景點名單包括，M+博物館、香港故宮文化博物館、青馬大橋及黃大仙祠等。

徐王美倫提到，旅行團必須有導遊，以照顧客人及提醒本港的防疫措施，遊港期間不能中途更改行程，而團客會佩戴徽章作識別。至於食肆的安排，她指食肆需提供獨立包房，即需有屏風「到頂」完全間隔，不只隔板分隔，與本地客人完全分開。

團客於黃碼間仍可自由活動，亦要使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」的要求，惟不能進入其他食肆，而工作人員在接待旅客期間則要全程佩戴口罩。旅客於3日醫學監察期後可自由選擇留港活動。至於若團客抵港後確診，徐王美倫稱已與酒店業協商，輕症客人可逗留酒店內隔離。

另外，現時從海外及台灣抵港人士留港期間需接受多次核酸檢測，包括於抵港當天（Day 0）在機場做一次核酸檢測，並於抵港後第二、四及六日（Day 2、4、6）再做核酸檢測，對旅客造成不便。港府正研究減少短暫停留的旅客所需核酸檢測、快測次數。徐王美倫表示，來港的旅行團多數逗留「三日兩夜」或「四日三夜」，期望當局豁免「四日三夜」團客於抵港後第二日的第二次核酸檢測要求，至於「三日兩夜」團客原本只需於機場做一次核酸檢測，她相信不受影響。

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