團進團出原則將針對性處理　旅業指對吸引力不大促推「0+0」

港府公布推出「團進團出」安排，容許持「黃碼」的旅行團客在預先登記行程下，到訪指定景點及指定餐飲處所。港府今日(8日)表示，細節安排將由文化體育及旅遊局與業界商討，實際原則會按針對性方案處理，相信在有人負責管理下，每一個安排皆可遵守措施，因此認為風險可控。港府續指，是次新安排是考慮到旅遊界的經濟需要，又指要有序穩妥進行措施，未來會按實際運作經驗並檢討，再考慮新安排是否放寬至自由行。

旅遊業議會主席徐王美倫今早在電台節目表示，是次團進團出的安排可讓外界知道，香港逐步復常，相信可吸引東南亞旅客來港，未來兩日會再與政府商討細節，惟本港仍有防疫措施，認為新安排對旅客未必有太大的吸引力，促港府盡快推出「0+0」。

香港餐務管理協會主席梁振華亦在電台節目稱，已有業界表示有興趣成為指定餐飲處所之一，但目前未有具體名單，亦需先與政府開會商討細節，包括員工需要遵照甚麼防疫措施；旅客若光顧後感染食肆的應變措施等。梁又表示，食肆需要設有板間上到頂的密封式區域，認為小型食肆較難劃出分隔區域，估計大型酒樓會較為受惠。