港府冀恢復經濟　急推「團進團出」救市　拒取消黃碼

港府今早(8日)會見傳媒，11月平均出入境數字與9月比較為2.16倍，而機場入境數字為6倍。數字不斷上升，當局會按數字和疫情情況作不斷檢討。施政報告中提到，風險可控下會針對大型盛事制訂方案讓其順利舉行。基於相關政策，港府與旅遊業界昨日(7日)達成共識推出「團進團出」，防疫政策對外對內是同步進行，對外施行「0+3」，對內逐步放寬社交距離，包括放寛現場表演和取消營業時間限制，若風險可控下會繼續放寛，目標盡量減少限制，讓市民有更多社會和經濟活動。

港府重申不會取消黃碼，因紅黃碼是按風險管理的手段，若無相關機制難以按風險管理，而過去容許社會進行的活動必然有風險評估，近日確診數字仍在4,000至6,000宗徘徊，更曾出現有18宗死亡個案，認為疫情未離開。紅黃碼有效管理疫情，將來總結經驗會視乎數字變化睇風險而做。內地通關方面，重申內地有疫情管控需要，目前仍在全力商討中，無停頓過。

不過，港府提到針對性方案有考慮元素，無論對內、和外都會按風險可控原則，決定其優次，要考慮有序和穩妥，「付出幾多代價，有幾多回報」，承諾會以社會整體最大利益為依歸，「團進團出」是考慮業界和香港的經濟需要，因此有優次之分，會在風險可控下有序推出，不希望混亂，將來會總結經驗判斷下一步走向。