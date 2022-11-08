深水埗爆23病例　類鼻疽列需呈報傳染病　料本周刊憲

類鼻疽肆虐深水埗區，截至上月共錄23宗，區內市民人心惶惶。深水埗區議會今日(8日)召開第17次會議，討論有關區內應對類鼻疽肆虐工作議程，席上不少區議員紛紛表示高度關注情況，要求當局交代調查進展，為早日查出源頭，遏止傳播。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，已發信全港醫生和私家診所，呼籲加強留意相關懷疑個案，另外今星期內亦會完成立例工作，把類鼻疽感染感染個案納入為需呈報傳染病。

歐家榮稱，類鼻疽在本港屬風土病，每年均有錄得人類感染個案，注意到深水埗區內的23宗中，20宗在今年8至10月間錄得，且患者絕大部分為長期病患或與免疫力弱有關，由於患者分布19幢不同大廈，發病前亦沒有到訪相同地點場所，亦沒有飲用未經煮沸食水，故初步可排除傳播與食物或產品有關。水務署總工程師何禮華稱，已在上月25 日增加供應深水埗餘氯含量、檢驗水樣本，以及加裝高效過濾網等。

議員劉佩玉稱，有街坊曾表示有出現類似病徵，惟不知如何求診，同時考慮到配水庫內有許多晨運人士，關注政府會否考慮暫時關閉有關場所。在加大食水消毒方面，則表示關注當中屬全港性或是局部性，更要求當局交代呈報類鼻疽立例工作的時間表；另建議當局應為高危人士專設臨時檢測站，包括協助驗血等，及設立專門熱線或流動車，予市民適時查詢及加強宣傳。議員袁海文則表示憂慮類鼻疽或有「走漏」個案，因其中10宗經抗體測試後為無徵狀感染，且類鼻疽的一般病微，如發燒咳嗽，亦與傷風感冒相似，擔心不易區分。

歐家榮回覆稱，已加強深水埗區宣傳教育，包括考慮透過SMS形式向市民宣傳訊息，同時亦表示同意流動車是值得考慮，會與醫務衞生局商討。至於健康檢查方面，他認為私家醫院有能力作診斷，另再次重申抗體測試不是科學診斷急性感染的方法，強調需透過細菌培植才能證實是否染疫，除發燒咳嗽外，常見病徵亦包括局部痛楚及腫脹、潰瘍等，呼籲市民若有病微應盡快求醫，有疑問則可致電衞生署熱線。