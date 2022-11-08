屯門卓爾居7座及大埔中心第十一座早前被納入強制檢測名單。機電工程署今日(8日)聯同屯門警區和衞生署人員，由上午約8時半至11時半期間，在屯門卓爾居7座進行執法行動，期間共檢查約142名居民的檢測報告，均已按規定進行檢測。

​另外，大埔民政事務處今日聯同大埔警區和衞生署人員，由上午約7時至10時期間，在大埔中心第十一座進行執法行動，期間共檢查約200名居民的檢測報告，當中2人違反強制檢測公告，當局已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指定期間內接受檢測，並向其中1人發出1萬港元定額罰款通知書。

根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告，涉事大廈居民被要求出示期限內，曾接受病毒檢測的結果電話短訊或相關證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款1萬港元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款5萬港元及監禁6個月。