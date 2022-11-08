追求不果揮菜刀斬女租客　三旬男侍應囚4年　官斥手法兇殘

男侍應與父母同住於上水天平山村寮屋期間，傾慕於同在屋簷下的女租客，但女方拒絕追求，表明要搬離寮屋。他趁女租客收拾個人物品時，從後多次揮菜刀斬傷對方，事後被警方拘捕。被告今日(8日)在高等法院承認一項有意圖而傷人罪，法官嚴斥被告斬傷一名手無寸鐵的女子，下刀之處都在頸部等要害，行為無恥且兇殘，並令事主身上有多處刀傷，包括左側臉上的疤痕，最終判處被告即時監禁4年。

案情指，36歲被告饒樂樂與父母同居於一間雙層寮屋，女事主李小梅(案發時32歲)自2019年7月起，租住該寮屋的一間房。被告向警方表述，他與李於前年5月已發展成親密關係，惟李的說法是她知道被告想追求她，但已拒絕。無論如何，2人的關係隨後轉差，而當李表示打算搬離寮屋時，被告傳訊息怪責李。及至前年11月27日，李返回寮屋及在收拾個人物品時，突然遭被告用刀砍中。被告兇惡地命令李不准搬屋，並揮刀斬傷李的頸部近耳朵位及雙膝。及後李全身浴血，逃至附近一所燒烤場求救。

法官判刑時，援引被告的背景，指他於內地出生及接受教育至高中，妻兒都在內地生活，而他來港後先後從事地盤工及侍應。法官接納事件源於一段感情轇轕，被告與事主因為搬屋問題而有拗撬，但是從被告傳給事主的訊息可見，他自以為是、佔有慾強，又對於事主搬去感到不忿，於是行兇傷人，法庭對此行為絕不故息。法官嚴斥被告行為無恥，手法兇殘，故將判刑起點定於6年，考慮被告主動認罪換得減刑，最終判他囚4年。

案件編號：HCCC99/2022