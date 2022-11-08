船廠入稟追討持有珍寶海鮮舫之公司　要求支付480萬元處理費

有近半世紀歷史的珍寶海鮮舫，於6月18日在南海西沙群島附近水域傾覆。而與珍寶海鮮舫屬同一集團的太白海鮮舫，早前則獲海事處批閒置船隻允許書。不過事件餘波未了，有船廠於昨（7日）入稟高院指，今年5月已與持有珍寶及太白海鮮舫等4艘船的公司達成協議，用4港元買下該4艘船，對方則繳付540萬港元作為處理費。但船廠指賣家付60萬港元定金後，就發生珍寶海鮮舫傾覆事件，協議最後亦不了了之。船廠現要求法庭頒令賣家交出太白及珍寶海鮮舫等4船、繳付餘下的480萬港元處理費，及支付相關訟費。

原告是建輝船廠有限公司，被告依次是太白海鮮舫有限公司及香港仔飲食企業有限公司。入稟狀指，2022年5月19日，原告與被告達成協議，原告用4港元收購首被告所擁有的太白海鮮舫待3艘船隻，及次被告擁有的珍寶海鮮舫。被告則需付540萬港元作為處理船隻的費用，及需在7日內支付60萬港元定金。協議列明，被告會協助辦理船隻轉名手續，並確認船舶處於安全留置中，交船地點為香港仔避風塘。同月被告亦支付了定金。

有關珍寶海鮮舫，原告付了1港元，海事處亦同意把該船隻轉至原告名下。直至6月1日，原告才獲告知珍寶海鮮舫船隻入水傾覆，但原告表明仍願意履行協議，並尋求達成進一步補充協議，目標是打撈船隻及在同月完成交船。原告及後多次要求被告簽署落實，對方卻一直未有回覆。直至7月27日，次被告通知原告由於6月1日發生的意外，協議已自動中止。有關太白海鮮舫等3艘船，被告認為要先完成珍寶海鮮舫船隻交收，才收取原告3港元款項。由5月尾起，原告不斷要求被告安排交船，但被告沒有提供協助。原告指，被告違反協議，沒有協助交收太白海鮮舫等3艘船，亦沒有確保珍寶海鮮舫的安全留置，因此入稟法院索償。

案件編號：HCA 1494/2022