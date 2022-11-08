泛民初選涉顛覆案　控方未存檔開案陳詞　法庭限1個月內處理

參與前年泛民立法會初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，戴耀廷、黃之鋒等30人已表明會認罪。案中17名被告不認罪，今天(8日)進行案件管理聆訊，控方表示仍未決定處理審訊的法律代表，指須待排定審期。法官又質疑，控方直至目前為止仍未存檔開案陳詞，是否能趕及案件開審前準備好，並強調國安法案件應盡快處理，法庭希望在2023年農曆新年後隨即開審。控方一度提議在明年1月16日前存檔開案陳詞，惟不獲法官接納，改為在1個月內處理。控方又指將於明天確認法律代表。下午續訊。

控方表示現時有51名控方證人，以及3名被告的警誡供詞，另外亦倚賴100條影像片段，預計播放43小時。控方一度表示案中爭議主要在於各被告是否有串指相信大部分證據可透過承認事實處理。惟法官陳慶偉認指出，現時各被告仍有大量事項未同意，質疑控方最終不能與各被告成功簽訂承認事實，質問控方是否有準備全面證案。控方則表示會準備好。

涉案共47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，其中17人不認罪，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、 何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。其中何桂藍、林卓廷、梁國雄、鄒家成、余慧明及吳政亨沒有保釋，鄒家成和余慧明一度獲准保釋，但因違反保釋條件而再度被還押；其餘不認罪被告則早前獲准保釋。

控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。案中30名被告早前表明會認罪，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、伍健偉及呂智恆。

案件編號：HCCC70/2022