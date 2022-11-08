修例規管安老院舍　議員質疑政府「畫圖」

為加強安老院舍及殘疾人士院舍規管，政府擬修訂《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》，相關法案委員會今日(8日)召開第4次會議，並進入逐條審議階段。有議員指政府很多建議都只是「畫圖」，質疑到時是否可以「拍心口一定掂」，如做不到又如何處理。勞工及福利局副局長何啟明指部分工作已經在「走程序」，會考慮議員意見。

議員黎棟國批評安老院舍的改善遠遠不足，政府雖然制訂計劃，增加社福界登記護士訓練課程資助名額，包括承諾23/24年起的5年間，資助400名有志投身社福界的學生修讀普通科登記護士訓練課程，但難以每個個案審視。他又稱政府難以確保到時一定有效，促條例保留彈性。何啟明否認「畫圖」，又舉例指輸入護理員等已經內部「走程序」，好多工作進行中，明白社會協助政府多角度思考，會考慮意見。

黎又憂慮修例後勞工處監管人手不足，質疑政府有否考慮增加人手，包括首長級公務員。何啟明指補充勞工計劃方面，勞工處有一隊人手應付工作，未有因為修例要增加。勞工及福利局副秘書長補充指，社署的牌照及規管科有人負責相關工作。

另外，議員管浩鳴指按「檢視院舍法例及實務守則工作小組」的建議，過後安老院舍的人均面積需符合9.5 平方米的新規定，但相關過渡期比較長，質疑到時是否仍是合理規定。何啟明指明白操作上有困難，因而設有8年的過渡期，稱每個人都希望「住大啲」，就此政府現時無意再修改條例。