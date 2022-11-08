外僱留學生及公幹人士入境澳門　毋須衛生局事先批准

澳門新冠疫情反覆。新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(8日)公布，考慮當地需要及評估相關地區疫情風險後，由周日(13日)零時起，持中國以外國家和地區旅行證件入境的人士，若已取得由澳門有權限機關發出的「居留許可」、獲批專業外地僱員家團成員或外地學生之「逗留特別許可」、或由澳門有權限機關發出的「僱員身份的逗留許可」等任何一項條件的人，可在遵守其他入境條件的前提下，毋須獲得衛生當局的事先批准，可經香港、台灣或中國以外的地方入境澳門。

不過，不符合旅行證件的人士，若屬於以下例外情況，即為澳門居民的配偶或其他家團成員；已獲澳門高等教育學校錄取的學生，但未取得外地學生之「逗留特別許可」的人士；來澳門處理緊急和重要的商務、公務或私人事務的人士，須在衛生局事先批准，方可由香港、台灣或中國以外的國家和地區入境澳門。

至於手持外國護照要由港台或中國以外地方入境，有41個國家的護照持有人，可在遵守其他入境條件的前提下，毋須獲得衛生局事先批准進入澳門，包括澳洲利亞、奧地利、比利時、巴西、英國、汶萊、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、南韓、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬耳他、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、新加坡、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、泰國及美國。

中心強調，不論是否需衛生當局事先批准，持外國護照入境者登機、登車或登船時及在入境時，仍須按要求出示核酸無染疫證明和澳門健康碼，而由香港、台灣或中國以外地方入境的人士，尚須持有澳門的醫學觀察酒店預訂確認書、醫學觀察期間常規核酸檢測預約憑條，並在入境後接受至少7天的集中隔離醫學觀察和3天自我健康管理。