前港姐黃嘉雯胞姐不服虐貓罪成上訴　高院聽取陳詞後擇日裁決

2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姊黃綺婷於社交媒體發布影片，顯示一隻小貓被放入洗衣機後，洗衣機疑開動旋轉長達14秒。黃綺婷今年2月，在審訊後被裁定一項殘酷對待動物罪成立，被判80小時社會服務令。但她不服定罪上訴，高等法院今(8日)開庭處理其申請。法官聽取雙方陳詞後，押後案件，並擇日頒布判詞以作出裁決。

申請人是28歲黃綺婷、報稱保險從業員。該宗虐貓案指她於2021年2月7日在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地對待一隻貓，導致牠受到任何不必要痛苦。上訴一方陳詞指，原審裁判官依賴虐貓影片內出現的一雙手有紅印，脗合黃的手部特徵，因此推斷黃是影片中人，惟實際上該影片內出現的手沒有紅印。加上獸醫作供僅指，涉案小貓身體健康，而他沒有專業資格去評估牠的心理狀態，故原審裁判官亦不能單憑常理，就去斷定涉案行為等於虐待動物。

答辯人為律攻司，陳詞時反駁申請人說法，指原審裁判官推斷黃是影片中人前，有對比黃的指甲油顏色、其家中洗衣機款式與影片是否相同，加上黃的手機記憶體該虐貓影片，其辯解理由亦不合理。律攻司又指，將貓放入洗衣機的行為是毫無必要，而且當洗衣機蓋被打開後，小貓即時逃出來，顯然能夠判定涉案行為屬於虐待動物。

案件編號：HCMA113/2022