政Whats噏：地契就到期點算　龍漢標：政府將精簡續期流程

唔少港人都好擔心2025年地契到期嘅時候，政府會點安排，究竟地契續期，市民又使唔使補番地價呢？早排地產及建造界嘅議員龍漢標喺開會嘅時候，就問到政府有關嘅安排。到底政府有乜反映呢？

其實香港嘅士地業權，絕大多數係「士地租借權」，大部分市民居住嘅私人樓，都係屬於「士地租借權」，當中唔少嘅地契仲會係2025年到期。龍漢標就話好關心呢件事，因為香港有超過130萬個自置物業嘅業主，佢認為呢班業主可唔可以否順利將地契續期，同埋使唔使需補地價，會影響物業價值同投資者嘅信心。

就係因為咁重要，所以喺施政報告發表後，佢直接追問發展局局長甯漢豪，點樣精簡地契續期安排，好似業主補地價安排，抑或繼續以地租形式每年繳納租金咁。甯漢豪答佢時候就強調政府政策沒有改變，仲準備喺2023年提交法案精簡續期流程。龍漢標就話對此深表歡迎，仲用咗4句回應局長，就係「地契續期免補價，精簡流程靠立法。業主省時又慳錢，安居置業樂融融」咁話喎。

圖說

龍漢標話對政府嚟緊提法案精簡地契續期表示歡