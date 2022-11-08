沙田大涌橋路1死7傷意外　承認危駕致死罪女司機判囚16個月

沙田大涌橋路去年中發生嚴重車禍，一輛奧迪私家車駛至沙田圍路及大涌橋路交界燈位時，疑受前方衝燈的瑪莎拉蒂私家車影響，緊隨衝燈後直撞向行駛中的小巴，導致小巴被撞飛翻側。小巴司機慘被拋飛，頭部夾在小巴及路面之間，終傷重死亡，另有2名乘客嚴重受傷。肇事奧迪女司機與前方衝燈的瑪莎拉蒂女司機，早前分別承認危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛等罪，今(8日)接受判刑。法官林嘉欣指即使案中發生了災難性車禍，但瑪莎拉蒂女司機毋須為她衝燈後所發生的車禍負上責任，故判罰款1萬港元及停牌半年。至於疑受前車衝燈影響的奧迪女司機，則被判監16個月及停牌5年，其後須重新考牌。

2名被告依次是駕駛奧迪（Audi）的被告池燕妮（33歲），及駕駛瑪莎拉蒂（Maserati）的被告王萍（30歲）。池承認危險駕駛引致他人死亡及身體嚴重受傷共2罪，王則承認一項危險駕駛罪。法官就該宗區院案件判刑時，援引2名被告背景指池已婚，過去經營一間婚紗店。她於案發前不足一個星期，才領取到正式駕駛執照，案發後她遭到起底，受到網民尖銳抨擊，並被診斷患上抑鬱症及創傷後遺症等精神病；王從事證券交易員，其丈夫在內地從商，辯方求情指她是看錯其他道路的交通燈號指示才衝燈。

法官表明無法知道池案發時一刻的想法，但在疑點利益歸於被告下，池可能受到前車影響，或是受到同車乘客干預才緊隨衝燈，故她可能是受到誤導下不小心駛過路口，判她囚16個月及停牌。針對王的罪責，法官指她非故意衝燈，如果不是繼而發生嚴重事件，相信其行為在一般情況下可以罰款了事，故採用大額罰款及停牌令處理。

案情指池於2021年6月13日駕駛奧迪載着丈夫及潛在買家，於沙田圍路及大涌橋路往沙田新城市廣場方向的燈口停下，前方則是王所駕駛的瑪莎拉蒂，當時的交通燈號為紅燈。當指示其中2線可左轉入大涌橋路的交通燈轉綠時，身處直駛行車線的王卻跟着毗鄰開車往前，而當時直駛的交通燈號仍是紅燈，王駕車一路駛前，後面的池亦跟隨駕車衝燈往前，卻直撞上正在大涌橋路往馬鞍山方向行駛的小巴。小巴被撞致翻側倒地，小巴司機及6名車上乘客均沒佩戴安全帶，被拋飛至小巴左邊。小巴司機的頭部被夾在車身與路面之間，重傷不治；2名小巴乘客則重傷。池當場被捕，王則於翌日自首。

案件編號 : DCCC 34/2022