教育局更新學校健康指引　取消午膳設隔板　校方須確保空氣流通

教育局今日(8日)更新學校健康指引，當中訂明學校恢復全日面授課的要求，及修訂在校用膳指引等等。當局無再建議學校於安排午膳時設置隔板，改為建議學校確保用餐地點必需空氣流通及有充足的鮮風供應，學生之間要保持適當距離，亦可按其校本情況考慮學生分批用膳。

指引又提及幼稚園午睡安排，幼稚園應確保午睡的場地空氣流通，及有充足的鮮風供應，並避免讓兒童近距離面對面而睡，建議校方為睡床設置隔板。有關學校恢復全日面授課，小學全校或該個別級別已接種兩劑疫苗並超過14天的學生，達到全校或該個別級別可接種疫苗的學生人數的70%或以上，可由下月1日起向局方申請安排學校或個別級別全日面授課堂。

中學若全校或個別級別已完成接種兩劑新冠疫苗並超過14天的學生人數，達到全校或該個別級別可接種疫苗的學生人數的90%或以上，可向局方申請安排學校或個別級別進行全日面授課堂及在校課後活動至下年1月31日。下年2月起，全日面授課要求提至接種3劑新冠疫苗學生人數達90%或以上。