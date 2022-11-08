九龍東天橋及升降機衞生欠佳　議員倡引入評分機制

九龍東不少住宅依山而建，惟有政黨展開調查，發現路政署轄下位於九龍東的近20條行人天橋及天橋升降機衞生情況不理想，清潔淪為「打卡」形式。政黨並揭示9個問題，包括升降機按鈕消毒情況成疑、而機械環保通風系統更令市民「焗到一身汗」。議員就此建議加入市民對天橋及升降機服務的評分機制，以實行全民監察，並會將報告轉交路政署跟進。

社區幹事曾榮輝指路政署轄下位於九龍東的部分升降機的清潔依然鬆懈，絕大部分巡查的升降機均未有於按鈕貼上膠片以防止細菌殘留；相反房署轄下不少公共屋邨已添置。曾又指部分行人天橋的升降機，只安裝機械環保通風系統，更令市民「焗到一身汗」，而「撳𨋢」紙巾更被隨地棄置。

至於部份輔助設施亦出現損壞情況，觀塘區議員林瑋指不少行人天橋防滑物料損壞，尤其是引領視障人士的觸覺磚，而對視障人士的支援設施亦不足，易令他們絆倒受傷，當中在橫跨連德道的行人天橋升降機，更只在升降機入口鋪設警示磚。

議員顏汶羽則批評清潔工作淪為「打卡」，加上行人天橋及升降機並非由單一部門負責管理，有時「連清潔人員都唔知自己負責邊一部份。」因此，他提出6個建議，包括部門應堵塞「打卡扮工」行為，如制定相關績效指標。另外，他提出設立「第一責任人」機制， 將某項工作或職能分配給某部門處理，加快處理速度。他又建議為升降機安裝無觸按鈕電子面板，並引入市民對天橋及升降機服務的評分機制，實行全民監察。