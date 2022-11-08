超級血月兼月掩天王星　七仙羽：極凶之兆市民當災

今日會出現「血月」月全蝕，同時又有另一種天文現象「月掩天王星」。

本港今日(8日)出現多宗致命意外，適逢今日會出現「血月」月全蝕，同時又有另一種天文現象「月掩天王星」，太空館指同時出現月全食和月掩天王星兩個獨立的天象非常罕見，一旦錯過，在香港未來數千年都不會出現相同情況。然而，堪輿學家七仙羽卻指超級血月為極凶之兆，而她前日已預告市民應留意今日的凶象，又指血月會令市民當災，外出時要戴帽及撐深色雨傘。

堪輿學家七仙羽指，她早在11月6日在社交網站發帖預測今日出現超級血月，古人視紅月為大凶之兆，日蝕官員受難，月蝕則代表平民當災，紅色月亮至陰至寒，血月降臨之時更是陰氣旺，陽氣減，為極凶天象。她指，今日接連發生多宗涉及平民的致命意外，應驗其推測，又呼籲股民留意股市情況，股市會大幅波動，切忌胡亂入市。

今日的血月會於傍晚5時37分開始，直至晚上8時49分月亮復圓，市民可於全港多個地點看見。而太空館表示，由於月全食導致月球亮度大幅下降，令暗淡的天王星得以「現身」，屆時銅紅色的「血月」將遮掩天王星，由當晚6時57分至58分起，上演約49分鐘的「月掩天王星」。