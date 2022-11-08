3男涉2019年太子站月台衝突　遇襲乘客稱被行山杖刺頸致出血

2019年831旺角及太子站爆發衝突，不少示威者湧入站內，並破壞兩站設施，更有示威者指罵及襲擊車廂乘客。警方事後拘捕6名男子，其中3人於區院否認暴動等罪受審。其中一名當日遇襲的乘客供稱，站在月台的黑衣人指罵車廂內乘客，又向車廂內扔雨傘等物品，他更被人用行山杖刺頸至流血，又見有人拉開彈叉射向他的方向。

已退休的乘客X供稱，當晚乘坐港鐵回家時，列車往太子站途中，他看見很多黑衣人在車廂，部分佩戴頭盔及防毒面具，似是與人發生爭執。列車到達太子站後有人落車，他才有機會前行查看。他看見有一名白衫男子被逾10名黑衣人包圍指罵，他認為「嗰班黑衣人想蝦市民」，遂上前調停，並着黑衣人離開車廂。黑衣人雖離開，但部分留在月台並指罵車廂內乘客，又與乘客互扔水樽等，及後更揮舞雨傘及棍欲衝入車廂襲擊乘客。他於是用手架開，期間有人以尖的行山杖刺他頸部，又有人從後箍他頸，他握着扶手以免跌倒。其後他拾起地上膠喉管，在黑衣人欲再衝入車廂施襲時，他又用腳踢向黑衣人，不讓對方靠近，直至有人用減火筒噴車廂後，黑衣人才散去。他事後發現頸部流血及左腋下疼痛，他稱混亂間曾看見有人向他的方向拉開彈叉，故認為他是被彈傷。

3名被告依次是簡梓濱（22歲）、連俊雄（20歲）、卓嘉豪（24歲）。簡否認一項非法集結罪，指他於2019年8月31日在彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結；連及卓則同否認一項暴動、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊罪，指2人於同日在太子站參與暴動，及一列車廂內襲擊X及Y。連另再被控一項暴動及刑事損壞罪，指他同日在旺角站參與暴動及破壞站內設施；而卓則再否認一項搶劫罪，指他於太子站搶去Z一部電話。

案件編號：DCCC 737/2020