7西醫涉濫發的免針紙　明起將宣告失效

港府谷針招數不絕。醫務衞生局今日(8日)提醒市民，局長於上月26日根據經修訂後的《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(第599L章），就早前涉濫發「免針紙」的7名醫生所發出的所有免針紙作出整體失效宣告，該宣告將於明日(9日)生效。換言之，屆時由涉事醫生過往發出、以及在宣告後發出的免針紙，都不再有效。

當局解釋，根據《規例》，該7名註冊醫生可在上周二(1日)或之前，向醫務衞生局局長作出書面申述，解釋為何不應作出有關整體失效宣告。基於現有資料及紀錄，包括上述個別醫生提交的書面申述，局長認為現時未有合理理由支持撤銷相關豁免證明書的整體失效宣告，故維持宣告使該7名註冊醫生所發出的全部免針紙不再有效，強調屬符合公眾利益之舉。

政府呼籲持有失效免針紙的市民，盡快按需要重新諮詢醫生，以確定是否適合打針或繼續獲得醫學豁免。有需要的市民也可到醫管局轄下普通科門診診所，除了指定診所及暫時停止服務的診所外，由公營醫療系統醫生按其臨床身體狀況，確定是否可繼續獲豁免。使用相關諮詢服務的市民可獲豁免普通科門診服務的50港元收費。