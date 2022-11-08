多4649人確診　網上申報平台添新功能　供染疫者更新補充資料

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(8日)本港新增4,649宗確診個案，包括4,250宗本地個案，以及399宗輸入個案。另外，為方便檢測確診人士更新和補充已在網上申報平台填報的資料，當局表示已新增功能，讓他們在首次提交資料後的7天內，可自行於平台更新本人及家居接觸者可接收短訊的手提電話；以及填報前未申報的家居接觸者相關資料一次。系統不會處理市民於首次申報資料7天期限後所提交的更新資料要求。

醫管局新增4宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,266名新冠死者。變種株方面，當局發現多4宗XBB輸入亞系個案；以及2宗XBB、2宗XBD、及3宗BQ.1.1本地亞系個案。現時衞生署公共衞生化驗服務處累計發現212宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1輸入個案。本地個案方面，多3宗BQ.1.1個案，包括1名已打3針的8歲男童；另多兩宗XBB個案，患者包括12歲男童及38歲女子；以及多兩宗XBD個案，包括一名10歲男童及30歲男子。本港累計13宗XBB、11宗XBD、1宗BA.2.75.2及22宗BQ.1.1本地亞系個案。

院舍方面，新增16間院舍出現個案；涉及14間安老院舍及2間殘疾院舍，共有21名院友及2名職員染疫，故有93名院友及1名員工列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有513間學校呈報共878宗個案，涉及750名學生及128名職員；有18間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。