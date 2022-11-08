匈牙利英國及加拿大爆禽流感　疫區禽產品禁輸港

食物安全中心今日(8日)宣布，匈牙利、英國和加拿大部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，為保障香港公眾健康，中心即時指示業界暫停相關地區進口禽肉、禽蛋及禽類產品。中心已就事件聯絡匈牙利、英國和加拿大當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

爆發高致病性H5N1禽流感的地方包括匈牙利瓊格拉德州；英國林肯郡Boston區、劍橋郡Huntingdonshire區、萊斯特郡Melton區；以及加拿大馬尼托巴省Rural Municipality of Ritchot、魁北克省L'Érable Regional County Municipality和La Haute-Yamaska Regional County Municipality。

發言人表示，香港目前與匈牙利只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從匈牙利進口約250公噸冷藏禽肉、從加拿大進口約90公噸冷藏禽肉，以及從英國進口約940公噸冰鮮和冷藏禽肉及約23萬隻禽蛋。