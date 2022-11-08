2020年元旦遊行當日無牌管有無線電收發器　4人還押至11.28判刑

前年元旦遊行，3男1女涉嫌無牌設置無線電收發器，打算傳達警方布防資訊，4人承認被控設置或維持電訊設施罪，其中2的無牌管有無線電通訊器具罪獲控方撤銷，1人否認管有攻擊性武器及仿製火器，只承認無牌管有無線電通訊器具罪。裁判官劉綺雲今天（8日）裁定不認罪被告全部罪名成立，4人須還押至本月28日判刑，期間索取背景報告。

4名被告依次為陳良新（70歲，退休人士）、余敬邦（60歲，工程師）、繆日謙（34歲，售貨員） 及甄淑儀（31歲，文員）。4人都承認於 2020年1月1日，在香港沒有牌照而設置或維持電訊設施，即3部無線電收發器，裝設有2條未經批准頻道。陳、余原來被控在同日分別無牌管有1和9部對講機，獲控方撤控。繆承認同日在香港無牌管有4部對講機，但否認管有1支雷射筆、6把摺刀、1把匕首、1把開山刀、4把斧頭和1支氣槍。

裁判官認為繆的自辯口供不可信不可靠。繆自辯時解釋，氣槍是以前玩野戰遊戲時使用，而摺刀、開山刀和斧頭時行山露營時使用，用作煮食、劈柴、開路、生火、求生、急救等，他被刀具的外觀和不同功能吸引，有些刀具亦作收藏之用，因此愈買愈多。至於雷射筆則是氹女朋友之用。裁判官反駁指，被告在2015年才開始行山露營，但其中3把涉案斧頭早在2014年已購入。被告又指自己欣賞開山刀的刀紋及手工，但庭上所見開山刀的刀紋非平滑，刀鋒上有油，從刀鋒的包裹方式可以得知該把刀絕非沒打開過。因為裁判官拒絕接納被告説法，涉案物品的性質可用作傷人，裁定他所有罪名成立。

案件編號：ESCC 1099/2020