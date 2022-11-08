QS亞洲大學排名出爐　北大首膺一哥　港大三甲不入

國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds(QS)今日(8日)公布最新亞洲大學排名，本港大學排名全部下滑。是次排名共760間大學參與，其中香港大學排第4，按年跌1位；其次香港中文大學排12位，排名同樣跌1位；香港科技大學跌出頭十，由去年第9跌至第14位。至於香港城市大學、香港理工大學、香港浸會大學，依次排23、25、68位，按年跌2至3位。香港嶺南大學則由131位跌至152位。香港樹仁大學排名介乎351至400位之間；香港恒生大學則排551至600位。

整體而言，中國北京大學首次成為亞洲第一，打破新加坡國立大學連續4年蟬聯的最佳大學紀錄，後者排名跌至第2；中國清華大學則重返第3位，升2位。亞洲排名首20間大學中，中國、南韓各佔5間，香港則有3間。

QS 智庫高級副總裁Ben Sowter指出，本港9所大學今年排名全部下降，不過香港仍是世界上頂尖大學最集中的地方之一。惟機構同時指出， 由於本港因應新冠疫情，市道復甦較緩慢，影響本港大學的研究產出效率，以至跨國院校的科研合作，亦是本港大學排名持續下降的原因。