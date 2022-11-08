修例改善安老院人手問題　議員批「劃死咗條例」　倡彈性調整

政府擬修訂《2022年院舍法例(雜項修訂)條例草案》，惟上月剛發表的施政報告中所提出的政策措施，安老業界卻形容為「遠水不能救近火」。香港安老服務協會今日(8日)舉行最後一場聚焦論壇，席上一眾議員均表示憂慮新施政下，包括每年增加護士培訓名額，仍不能彌補現時業界的人手不足，以及細型院舍的過渡性問題等，甚或有樂意配合修例的院舍經營者亦擔心在條例實施後或誤墮法網。有議員建議，當局應視乎實際情況作彈性處理，予業界喘息期。

為應對安老業人手問題，施政報告提到承諾於23/24年起的5年間，每年資助400名學生修讀普通科登記護士訓練課程，並要求畢業後至少在社福界工作3年。議員黎棟國坦言，社福界涉獵多個範疇，包括日間護理中心等，不是每位均選擇走入安老院舍，質疑屆時市場上有否足夠合資格人手提供予院舍。他續指，現時「劃死咗條例」，按道理9年後將自動生效，擔心不少經營者或未能符合而觸犯法例，相反應視乎當時實際環境才刊憲生效，以作彈性調整。

議員狄志遠說，當局應協助細院舍過渡，對於新措施，即所謂5年間新增1,700名登記護士，抑或研究增設新專業「高級保健員」，是「杯水車薪」，認為當局未有交代能否滿足業界需要，建議應全面規劃社福界人手，或成立基金、甚或騰出空置工業用地、學校等予細型院舍作申請，度過短暫的過渡期。

經營院舍35年的負責人劉姑娘則稱，修例下最大挑戰是重新規劃，8年之後面對宿位減少，收入同樣減少，粗略估計經營成本增3成，勢轉介至消費者上，奈何其院舍9成人士正領取綜援，憂慮修例下他們到底何去何從。另一名經營者石姑娘亦稱，修例下要配合把保健員每更工時由11小時上調至13小時，直言將加劇院舍招聘困難，「保安都係返12個鐘，搵邊個會同你返13個鐘啊」，恐怕屆時將誤墮法網。社會福利署助理署長(牌照及規管)關淑儀稱，有關修訂屬工作小組討論範圍，知悉業界員工每更普遍為12小時，而經營者則多以聘請兼職作處理，相信業界有辦法處理，同時亦表明有關涉院舍疏忽的舉證門檻高，籲業界不用擔心或誤墮法網。