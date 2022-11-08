童樂居虐童案1被告涉虐待9童　被裁定表證成立　12.2結案陳詞

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共有34名女職員被起訴及提訊。早前先後有5名被告認罪，他們分別被判囚4周至4個月19周。「童樂居」案件暫時有5名被告不認罪，其中1名被告否認9項虐兒罪，案件今早（8日）在九龍城裁判法院開審。控方舉證完畢後，裁判官莫子聰裁定所有控罪表面證供成立。被告選擇出庭自辯，解釋曾用手觸碰兒童但只為示意他們須停止一些危險行為。裁判官其後將案件押後至12月2日作結案陳詞，期間准被告以原有條件保釋。

24歲被告李慧雯，報稱無業（前幼兒工作員），她被控9項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。控罪指她於2021年11月19日之12月20日期間，在旺角砵蘭街香港保護兒童會，身為超過16歲而分別對5名1歲兒童，即男童G、K、R、AK及女童AA，1名2歲男童J及3名3歲或以下不知名兒童，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略他們。被告持有幼兒教育高級文憑，曾任職幼稚園教師約1年半。她自2020年12月28日開始受僱於童樂居。

控方案情主要是依賴在童樂居拍到的片段，並於庭上播放。片段1顯示被告以右手從後拍打男童G及R的頭部，期間疑似有拉扯之動作，使2名男童往後倒下，仰臥在軟墊上；片段2顯示被告疑似用右手拍打及拉扯男童J臉部；片段3顯示被告以紅色物件拍打男童K頭部，令K站立不穩而向前跪下，被告再拍K額頭一下，使K向後倒下；片段4顯示被告用綠色物件拍打女童AA頭部數次；片段5顯示被告拍打男童AK頭部並疑似有拉扯動作，致AK向後倒下，再用手拍打AK臉部；片段6顯示被告捉住1名不知名兒童，並向右後方作出疑似「拋」的動作，令該兒童從被告手上凌空倒臥軟墊上；片段7顯示被告拍打2名不知名兒童的頭部，令他們倒在地上。

被告自辯稱，他解碰兒童只是用大動作以協助幼童理解其指示，其動作只是請幼童躺下或靠牆休息，令他們冷靜一下。被告指大多幼童會在冷靜後，自己拍打頭部一下，以示意道歉。被告稱她沒有用力拍打幼童頭部，其意圖是想幼童停止或休息。被告不同意控方就相關片段所指其行為是蓄意襲擊幼童，她承認有粗魯地「接觸」幼童，但未想過「整傷整痛」他們。控方指出所有片段中幼童均沒有失控、調皮及令其他幼童有危險的行為，而被告所作之行為是完全無必要，被告不同意控方說法。

案件編號：KCCC 1883/2022