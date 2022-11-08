盧寵茂指控煙目標清晰　冀徹底消除煙草危害

施政報告中提出110項指標，包括在2025年內將吸煙率由9.5%降低至7.8%，並交由醫務衞生局負責。醫務衛生局局長盧寵茂今（8日）出席「香港控煙四十週年」慶祝典禮中表示，現屆政府控煙目標清晰，即將來會徹底消除煙草對市民的危害、保護新一代健康，並會參考其他地方措施及考慮增加煙草稅等措施，他又指為達到目標，會進行公眾諮詢，加強控煙和戒煙服務。

盧寵茂指，1982年首次對立法吸煙公眾衛生條例，使香港吸煙率由80年代初的23.3%下降至最近9.5%，而今年4月又正式實施全禁另類吸煙產品條例。盧續指，2025年將吸煙率降低至7.8%是現屆政府的目標，強調香港控煙目標清晰，將來需徹底消除煙草對市民的危害。他又稱政府要設法減低煙草產品的吸引力，例如增加煙草稅、在煙盒包裝上增加警告，並會參考其他地方措施。

盧也指未來會考慮提高最低合法購買吸菸產品年齡，令下一代永遠遠離吸菸，為達到「無煙香港」，亦會進行公眾諮詢。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，禁煙如同「逆水行舟」，未來仍須繼續積極呼籲社會各界關注，以儘早實現無煙香港。