多44幢大廈納強檢　涉牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍

再增44個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該44個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.天水圍天盛苑盛泉閣

2.鴨脷洲利東邨東茂樓

3.東涌映灣園聽濤軒15座

涉及多宗病例的地點如下：

1.屯門友愛邨愛曦樓1座

2.石硤尾白田邨盛田樓

3.大圍新翠邨新月樓低座

4.觀塘安達邨俊達樓

5.黃大仙黃大仙下二邨龍光樓

6.葵涌葵涌邨雅葵樓

7.柴灣小西灣邨瑞泰樓

8.將軍澳尚德邨尚智樓

9.葵涌石籬二邨石華樓

10.油塘高翔苑高飛閣

11.青衣灝景灣9座

12.大埔景雅苑景欣閣

13.觀塘祥和苑和悅閣

14.馬鞍山富寶花園1座

15.九龍塘碧華花園3座

16.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座

17.沙田駿景園9座

18.長沙灣幸俊苑俊賢閣

19.葵涌芊紅居2座

20.牛頭角淘大花園G座

21.青衣盈翠半島3A座

22.新蒲崗采頤花園11座

23.東涌海堤灣畔1座

24.北角海峯園崇峯閣

25.天水圍嘉湖山莊翠湖居6座

26.馬鞍山錦禧苑錦歡閣

27.粉嶺花都廣場3座

28.屯門兆康苑兆昌閣

29.馬鞍山錦龍苑龍耀閣

30.北角英皇道318至328號恒英大廈

31.上環帝后華庭3座

32.藍田滙景花園6座

33.屯門青榕街2號屯門閣

34.荃灣象山邨翠山樓

35.油麻地窩打老道1M至1S號金堂大廈

36.茶果嶺麗港城13座

37.北角丹拿花園3座

38.大圍翠景花園1座

39.鰂魚涌南豐新邨9座

40.觀塘月華街38號萬和花園大廈

41.何文田太平道3號金富大廈