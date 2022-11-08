政Whats噏：議員倡用歷史人物命名遊樂場　政府稱街道名易接受

立法會一個審議相關草案嘅小組委員會今日（8日）開會，喺討論更改撥作公眾遊樂場地用途同增加公眾泳池嘅時候，有議員話好關心呢啲公共地方命名嘅方式同準則，所以想喺呢個會度傾埋。更有議員話遊樂場名可以改做中國歷史人物、香港運動員添！但係文化體育及旅遊局副局長劉震就話從行政角度睇唔太方便，議員就即刻回應話「我想解放你思想」、「唔好怕難，要迎難而上」咁話，究竟發生咩事呢？

事關康文署轄下嘅公園大多根據最近嘅街道命名，有啲就會用歷史人物命名，例如中山紀念公園，但劉震話用歷史人物命名唔可以咁兒戲，因為會喺歷史考據、考慮翻匹配性之後再用。但有議員就話政府本身喺命名上就冇白紙黑字嘅政策，所以覺得可以好似改颱風名咁，將啲歷史人物「輪住用」，又話除咗秦檜之外，應該冇人會反對自己側邊嘅公園用岳飛嚟命名。

但劉震就話，雖然議員出發點係好嘅，但係就會增加行政工作，而且用街道名嘅命名方式會更容易被市民接受同方便處理。議員梁美芬都同意用歷史人物命名可以視為公共歷史教育，但佢就覺得唔好用仲在世嘅人命名，因為佢怕之後呢啲人可能會做違規違法嘅行為，所以就話「有出色表演就祝佢哋繼續」，等之後就可以命名啦！