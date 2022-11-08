檢疫或隔離期間曾擅自外出　3男子今被判刑

衞生署今日(8日)表示，3名男子因持有隔離令或檢疫令期間擅自外出，今日於裁判法院被判刑，2人被判罰款5,000港元及監禁2周，緩刑12個月；另一人則被罰1萬港元。署方強調，《預防及控制疾病規例》(第599A章)訂明任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，不得藉着身處任何公共交通工具、街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或藉着在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。違例者最高可被罰款1萬港元及監禁6個月。

署方發言人指出，首2宗個案分別涉及32歲及65歲男子，早前確診並獲發隔離令，訂明他們必須在家中強制隔離14日，惟在隔離期尚未屆滿前，他們分別曾於8月8日及9月12日離家，因而被控違反《規例》第32(1)及32(3)條，二人今日於觀塘裁判法院被判處罰款5,000港元及監禁2星期，緩刑12個月。

最後一宗個案涉及一名63歲男子，他早前獲發強制檢疫令，須在家中接受強制檢疫14日，但他曾在檢疫令尚未屆滿前，在8月9及10日離開檢疫地點，故被控兩項違反《規例》第32(1)及32(3)條，今日於西九龍裁判法院合共被判處罰款1萬港元。