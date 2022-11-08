2男尖沙咀鬧市遇襲中刀披血　3刀手登私家車逃去

尖沙咀熙來攘往街頭發生斬人案，昨晚(8日)11時左右，2名男子在金巴利道與加拿分道交界，一座有帆布圍封的建築物入口位置聊天期間，突有3名分別身穿白色及黑色連帽外套的刀手趨至；不由分說，舉刀向建築物內2人揮斬，事主猝不及防手腳當場中刀披血，現場地上遺下斑斑血漬，兇徒得手後，轉身跑回加拿分道，登上一輛接應私家車逃去；傷者及後由救護車送院治理。警員圍封現場調查，案件列傷人，正跟進遇襲事主背景及兇徒犯案動機。

現場有車Cam片拍下事發經過，片段可見3名兇徒持刀闖至上址，隨即向2名事主落手將其斬傷，行兇過程約3秒鐘，得手後返回加拿分道逃去。其中一名遇襲事主負傷從建築物衝出，跑前數步後不支跌坐地上，其時一名男途人手挽膠袋路過，見狀亦慌忙走避。

案發約30分鐘後，一輛私家車被發現於大埔公路沙田嶺段，近金山近野公園對開咪錶位焚毀，消防及警員到場調查，在車內司機位對下位置發現一個載易燃液體罐；相信起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」處理，正調查是否與尖沙咀斬人案有關。此外，警方亦在距離私家車約3米遠的地面，檢獲一部已關機的手提電話，不排除與案有關，將其檢走助查。