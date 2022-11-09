救世軍發起玩具募捐　助5000貧童過疫情下的快樂聖誕

聖誕節普天同慶，兒童最期待收到聖誕禮物，但疫情下經濟不景，部分基層父母囊中羞澀，未必有餘錢給子女買禮物。救世軍舉辦「愛．分享」聖誕行動2022，呼籲市民捐贈全新正版及包裝完好的玩具，目標助最少5,000名基層兒童過一個快樂聖誕。

市民由即日起至今年12月18日，可將想捐贈的玩具交到計劃下的28個收集點，包括位於油麻地的救世軍總部、16間救世軍家品店，7間救世軍營辦的學校，以及與救世軍合作的4家「易存家迷你倉」分店。救世軍會邀請來自低收入家庭、綜援戶、劏房戶、已領取全額學生書簿津貼，或全額在職家庭津貼者的基層兒童填寫聖誕願望卡，再依照兒童的意願配對收集得來的玩具。救世軍亦建議捐贈的玩具類別，例如適合0至3歲兒童玩耍的毛公仔、嬰兒玩具車、音樂玩具和玩具方塊；適合4至6歲兒童玩耍的毛公仔、玩具車、角色扮演玩具和玩具積木；以及適合7至12歲兒童玩耍的桌上遊戲、砌圖、運動用品和玩具積木。

除了籌集玩具，救世軍亦首次推出聖誕祝福禮物包慈善義賣，禮物包內容包括兒童蠟筆套裝乙套、自製聖誕天使掛飾兩個、成人裝醫學口罩乙個，以及價值20港元的救世軍家品店現金券。每份禮物包售50港元，收入將用作支持上述行動。同時，救世軍亦呼籲市民捐款支持，目標籌集100萬港元，用作購買玩具及支持救世軍前線服務。