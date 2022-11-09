東方日報A1：高官清潔騷　愈掃愈污糟

政府由8月14日起，展開首階段打擊衞生黑點計劃，為期3個月，更於施政報告中亦提出相關績效指標，以改善環境衞生及市容，包括政務司副司長卓永興在內的高官落區視察，當時就有不少議員認為政府不應「做騷」，相反應持續、有效地展開清潔計劃。但3個月期限將至，很多地點打回原形，甚至未有清理「愈堆愈多」。而卓永興自己亦染疫，反映防疫不足，衞生亦搞不好。

議員黃國指，多個地點衞生欠佳，早已向負責「地區事項統籌工作組」的政務司副司長卓永興反映，但事隔兩個多月，仍未見改善，直言與期望有落差。他認為，衞生問題要持之以恒，揚言會再約見卓永興「追數」。有學者則直斥卓永興曾任食環署署長，但連「洗太平地」、統籌都做不好，情況十分「丟臉」，促政府全面檢視問題。黃國於社交平台貼文中指出，早於9月初向卓永興反映馬頭圍道、鴻光街、永耀街及北帝街等橫街後巷的衞生情況。惟事隔兩個月，馬頭圍道附近，廢棄電單車、帆布和建材仍在；北帝街後巷稍有改善，較大型的垃圾雖已被移除，但依然遍地污水垃圾，衞生環境惡劣；鴻光街和永耀街堆積大量雜物和卡板，廢棄電單車仍未移走，上面更布滿建材。

對此，黃國指稱早於8月中的前廳交流會向卓永興指出相關地點衞生問題欠佳，至今未有改善，斥政府未有系統性處理問題，積極檢視清潔工作成效，例如加強衞生意識宣傳教育，增設監察裝置，並恒常化為社區環境進行深層消毒。他又稱衞生問題雖容易處理，但黑點數量太多，政府要時常監督，工作不能如風一般吹過就算，而是要確保黑點不再出現。

其實卓永興早前曾到馬頭圍道視察一條後巷，該處有一間僭建逾10年的石屋，至2013年有人開始在石屋外圍大興土木進行改建，影響附近居民，但並非黃國所指地點。近月卓永興亦曾多次到多區巡查衞生情況，但期間兩次染疫，包括8月26日確診，5日後病情退卻，快測多日顯示無染疫後，突然再度染疫。

事實上，政府亦於施政報告內提出績效指標，其中就包括地區事項統籌工作組的指標，負責的部門涵蓋政務司副司長辦公室、環境及生態局、房屋局、運輸及物流局等。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，卓曾任食環署署長，或許以為清潔很簡單而輕視問題。他指坊間曾指清潔行動「雷聲大、雨點小」，甚至有人形容是「洗太平地」，而現時卓連協調各部門「洗地」都做不好，十分「丟臉」，理應檢討，包括研究是否高層下達的命令有問題、前線公務員是否未能夠有效執行命令等。

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