幼兒版復必泰疫苗今日開打　惟預約打針比率偏低

本港兒童的新冠疫苗接種率不高，部分家長對子女接種新冠疫苗仍有疑慮，但港府繼續「谷針」。今天起本港4間兒童社區疫苗接種中心新增為6個月至4歲兒童接種由中國和德國合作的復必泰疫苗幼兒配方。其中一個接種中心香港兒童醫院預約打針比率偏低，暫時只有每日10至30人預約打針，預約率約4%至12%。

香港兒童醫院兒童及青少年科副顧問醫生郭美均表示，市民可預約在上午10時至下午1時半，於該中心接種幼兒版復必泰疫苗，而下午2時半至下午6時的時段則可供預約接種兒童版復必泰疫苗。她指，該中心全日有最少500個名額可供預批，但現時每天大約有10至30人的預約打幼兒版復必泰疫苗，預約數目偏低；而兒童版復必泰疫苗，逢星期五至日是預約高峰期，約有100至200人預約打針，但在星期一至四兒童版的預約量只有數十人。

郭續指，幼兒版復必泰疫苗只及成人版劑量的10%，而兒童版復必泰疫苗則為成人版劑量的三分之一。她稱，建議接種兒童版復必泰疫苗首劑與第二劑相距8星期；幼兒版復必泰疫苗則需接種共3劑，首劑與第二劑相距8星期，第二劑與第三劑則相距3個月。香港兒童醫院高級藥劑師黃澤齡表示，準備疫苗時，藥劑師首先注入生理鹽水稀釋疫苗，搖勻後用針筒抽取，再為針筒逐一貼上標籤，上面印有接種年齡、劑量和有效時間，最後派發給護士注射。醫院會設立獨立雪櫃，分開存放幼兒版及兒童版復必泰疫苗，以及由中國研發的科興疫苗。