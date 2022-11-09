匡智會松嶺二校虐兒案　警拘女教師涉捏造指控

警方於今年8月24日接獲匡智會松嶺二校一學生家長報案，指收到匿名信件，指控校內多名教職員涉嫌虐待學童。該校多名家長、辦學團體匡智會及教育局亦於8月至10月接獲相關匿名信件，信中均涉及校內行政問題及指控教職員虐兒。警方對事件大為關注，隨即將案交由新界北總區重案組跟進，經向相關家長及教職員調查，並翻查學校有關紀錄，發現信件指控大多誇張失實。

警方翻看該校6至8月合共約19,000小時的閉路電視影片，初步未有發現違法行為，亦無證據證實信中指控。經進一步調查後，警方相信匿名信中包含的片段，為約4至8年前錄制，部分被指控的教職員當時並不在場。由於信件針對校方管理層及特定教職員，警方懷疑有人因工作安排問題，對上司及同事不滿，因而捏造指控。

經深入調查後，警方以涉嫌「不誠實取用電腦」及「浪費警力」，拘捕該校一名48歲女教師，並檢獲涉案電腦及打印機。據悉被捕教師在該校任職10年，負責教音樂及語文課，相信她於偷拍及偷錄學校教學影片後，透過校方電腦盜取學生資料，製作並寄出有關匿名信，她已被扣留調查。警方強調對一切虐兒行為採取零容忍態度，歡迎市民舉報罪行，惟絕不容許有人為達到自己報復目的濫用機制，影響外界對學校及保護兒童機制的信心。