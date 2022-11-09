議員質疑主要官員欠缺KPI　曾國衞指機制行之有效

曾國衞指設立KPI的主要原因，是就政策推進指標共同努力。

《施政報告》提出多項績效指標(KPI)，以及強化公務員賞罰制度。有議員今日(9日)在立法會會議提出質詢，促政府訂立指標評核各司局長表現。政制及內地事務局局長曾國衞指有政治委任官員守則規管，而機制行之有效。

議員狄志遠指《施政報告》強調強化賞罰制度，但未見問責官員有賞罰，形容如「向下緊、向上鬆」，質疑政策局如未能完成績效指標，有何懲處方式。曾國衞指有政治委任官員守則規管，懲處方式包括警告、公開譴責，適當可以按基本法建議停職、免職，認為制度行之有效。

另一議員劉業強質疑過多的績效指標會有壓力，令政府團隊「為做而做」。曾國衞指設立KPI主要原因是就政策推進指標共同努力，以及有指標讓公眾監督，政府已考慮相關因素及科學計算才宣示kpi，認為不會有壓力，反而有動力完成。

議員陳紹雄指不是所有工作「一加一等於二」，並不是全部可以量化，質疑有何措施加強主要官員承擔。曾國衞指政治任命官員初心都是貢獻、服務社會，薪酬福利獎勵並非主要考量，施政過程為社會謀幸福就是最大獎勵，稱大膽為所有官員發言，為港為國貢獻就是最大獎勵。